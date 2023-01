Le parole di Evelinaa Novantesimo Minuto:"Penalizzazione Juve? È evidente che si sono un po' impiccati da soli, perché le intercettazioni parlano chiaro. Ricordiamoci che c'è ancora da valutare la parte stipendi, così come quella UEFA. Ci sarà un comitato esecutivo già mercoledì a Nyon e vedremo se l'argomento verrà trattato o meno. A livello di immagine, quella del calcio italiano ancora una volta viene compromessa. Sanzioni dall'Uefa? Se ci fossero degli elementi nuovi rispetto alle precedenti valutazioni sul FFP, potrebbero succedere delle cose. Se poi si vada addirittura oltre, io questo ad oggi non lo so".