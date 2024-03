Evelinamembro della Uefa nel Consiglio Fifa ha commentato la situazione attuale della Juventus in occasione dell'evento Golden Hearts. Le sue parole:- "Non è un momento facile, i numeri parlano chiaro, speriamo la sosta possa aiutare a sistemare le cose. Ho detto al presidente Ferrero di solidarizzare. La squadra mi pare spaesata, Allegri è nervoso a giudicare da alcune reazioni con i giornalisti. Da parte di chi è al comando questa situazione di tensione non trasmette sicurezza a chi gioca. Non si capisce però l’atteggiamento di Vlahovic. Caso Acerbi? Queste cose non sono perdonabili. Le scuse vanno bene, ma ci vuole anche una sanzione".