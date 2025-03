Christillin: 'Juve, il progetto non si è concretizzato. Per il futuro? Prenderei Conte'

Getty Images

"Un grande traguardo, a 131 anni dalla nascita del Comitato Olimpico Internazionale. Mi ha impressionato il fatto che sia stata eletta al primo scrutinio con una maggioranza schiacciante, era voluta da tutti. Mi dispiace per il mio amico Juan Antonio Samaranch Jr, ma la scelta di Kirsty Coventry dimostra che anche nel mondo dello sport c'è ormai una considerazione equa tra manager uomini e donne, e questa è una bella cosa". Così Evelina Christillin, membro aggiuntivo della Uefa nel Consiglio della Fifa, commenta la nomina di Kirsty Coventry come nuova presidente del Comitato Olimpico Internazionale.

Poi Christillin, tifosa bianconera doc, si esprime anche sull'esonero di Motta e l'arrivo di Tudor: "Non mi permetto di giudicare, non conoscendo tutti i retroscena. La girandola di allenatori degli ultimi anni fa pensare che ci siano problemi strutturali. Giuntoli aveva un buon progetto basato sui giovani e soprattutto era stato affidato al presidente Ferrero e all'ad Scanavino il compito di sistemare i conti, cosa che stanno facendo. Tuttavia, da settembre a oggi, il progetto sportivo non si è concretizzato. I numeri parlano chiaro, la Juve è fuori da tutto. Quindi forse è anche giusto cambiare".Fiducia a tempo per Tudor, ma già si fanno altri nomi per il futuro: "È una sfida impegnativa, ma ci avrà riflettuto bene. Lui conosce bene la Juventus, avrà valutato pro e contro, è un all-in. Noi juventini gli facciamo i migliori auguri".Se fosse la presidente della Juve, chi sceglierebbe? "Antonio Conte. Sarebbe un altro ritorno, ma Antonio l'ho visto tante volte in azione, anche in Nazionale. Come motivatore non c'è nessuno meglio di lui. Ma ci sono anche altri nomi straordinari come Mancini e Gasperini. Tutti allenatori di grande livello, bisogna capire quali siano le motivazioni per accettare una sfida simile".Bilancio dell’esperienza da dirigente Uefa e Fifa: "Il mandato - conclude - scade il 3 aprile con l'ultimo congresso a Belgrado. Ho deciso di non ricandidarmi, ma dopo nove anni più dieci nel Cio e con condizioni di salute non ottimali ho pensato fosse la scelta giusta. Ho scritto una lettera ai miei colleghi, sono tutti dispiaciuti, affettuosi e carini, ma penso di aver fatto la cosa giusta. Esperienza incredibile ma anche difficile, basti pensare alla pandemia, alle guerre, alla Superlega. Gestire un fronte Uefa compatto e unito non è stato facile, ma è stato gratificante. Di certo non mi sono annoiata".