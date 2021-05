Evelina Christillin, a Un Giorno da Pecora, ha parlato della Juventus e del ritorno di Allegri in panchina.



CONTE E ALLEGRI - "Mi aspettavo meno che Conte andasse via dall'Inter che Allegri tornasse alla Juve. Max è grandissimo allenatore, mi dispiace per Pirlo, che è stato coraggioso, forse ha pagato un po' di inesperienza".



JUVE FUORI DALLA CHAMPIONS? - "È una questione che andrà valutata negli organi giudiziari competenti. Teoricamente potrebbero rimanere fuori dalle coppe, certo".