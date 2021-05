A Radio Uno, Evelina Christillin, ha parlato della situazione della Juventus, in piena lotta con l'Uefa: "Ceferin ha detto chiaramente che ora si andrà avanti con la parte sanzionatoria. Noi della Uefa andremo avanti. Nell’articolo 51 non è prevista una sanzione definita, quindi sono gli organi giudicanti Uefa a decidere la sanzione che può anche essere estrema. Poi ci sarà il ricorso al Tas, poi può darsi anche la giustizia ordinaria. Le tre squadre hanno sottolineato che il Tribunale di Madrid ha dato loro ragione". Senza una previsione, i giudici potrebbero decidere anche una squalifica per uno o più anni.