Evelina, membro Uefa, ha parlato così a Kiss Kiss Napoli."Con la Spagna Di Lorenzo è stato imbarazzante, Williams ne ha fatto polpette, non l’avrei tenuto in campo per 90’. Con la Croazia probabilmente giocherà Darmian al suo posto, forse ci sarà anche l’inserimento di Cristante. Con la Croazia l’Italia ha due risultati su tre per passare, speriamo bene, non vorrei ripassare certe notti del passato. Non si è visto lo Spalletti napoletano, così spumeggiante e sorprendente, nella Nazionale ci sono ottimi giocatori ma non fuoriclasse".