Le parole di Evelina Christillin a Tuttosport: "Chiellini' Non so se voglia continuare a giocare. Dipende da come si sente e da quanto ha ancora voglia. Un anno in America, però, credo che sarebbe utile per capire come si ragiona in Paesi diversi e con mentalità non identiche alla nostra. Lo dico anche per esperienza personale. Peraltro, se devo guardarmi intorno visto il lavoro che faccio io e viste le persone con cui sono a contatto, noto che ci sono tantissimi ex calciatori con ruoli apicali all’interno delle proprie Federazioni o club. Savicevic, Suker, Rummenigge, Van Der Sar, Boban, Maldini... Ce ne sono molti che hanno fatto il salto. Sia all’estero sia in Italia. Giorgio ha tutte le qualità umane e professionali per seguire questi esempi. Alla Juventus o altrove. E per altrove intendo non necessariamente il calcio, detto che però questo è un mondo che Giorgio conosce alla perfezione. Essendo stato rappresentante dei calciatori nell’Aic padroneggia anche alcune dialettiche di tipo sindacal-imprenditoriale. Ha non una, ma molte strade aperte davanti"