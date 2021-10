Evelina, alla Gazzetta, parla della Juventus e svela un aneddoto su: "Non andava mai allo stadio, soffriva troppo. Stava a casa coi tappi nelle orecchie a fare i solitari. Tornando ci fermavamo da lui e l’Avvocato si divertiva a dirgli il risultato sbagliato: “È andata male Giampiero”, e lui si disperava. Ci cascava sempre, anche se non li perdevamo quasi mai".- "Sarà la prima volta senza Giampiero Boniperti: sarebbe bello potergli dedicare la vittoria".- "Patisco di più quando giochiamo con l’Inter. Da torinese provo affetto per i granata, non posso non avere in simpatia la squadra che porta il nome della mia città. Però voglio vincere lo stesso…".