Le parole di Evelina Christillin al Corriere della Sera:



AGNELLI - "Hanno rappresentato una seconda famiglia. Papà era un caro amico dell’Avvocato, da bambina giocavo a casa di Margherita e lo vedevo partire per lo stadio assieme ad Edoardo. Negli anni del terrorismo i figli sono andati via, ci siamo ritrovati quando entrambe le famiglie si sono trasferite sulla collina torinese. Era il mio periodo in Nazionale, l’Avvocato mi portava a sciare in elicottero: “Voglio vedere come va”, diceva a mio padre. Gli Agnelli di oggi? Sono affezionata perché sono i figli di Margherita e li ho visti nascere. Però appartengono a un mondo diventato più liquido".



SUPERLEGA - "Per ora nessuno ha bastonato nessuno. Ne riparleremo dopo il verdetto della Corte del Lussemburgo".



TIFO JUVE - "Parecchio: la Juve è nel cuore e mi arrabbio se la insultano".



BANDITA DALLO STADIUM - "Non è così: per rispetto loro e della mia permanenza nella Uefa guardo le partite in Tv".