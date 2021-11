Evelina, rappresentante Uefa nel consiglio Fifa e tifosa juventina, ha parlato così: “Allegri? Il suo ritorno non me lo aspettavo così difficile. Gli è stata data una fiducia illimitata viste la durata e le cifre del contratto. Per ora “l’allegrismo” si è visto a sprazzi: bisogna fare fuoco con la legna che si ha e in questo momento la squadra non è al meglio. L’allenatore è un top, diamogli fiducia”.- “Rappresento la Uefa e l’atteggiamento verso il mondiale ogni due anni non è favorevole. Certo, si può ragionare su calendari più consoni”.“Ha delle sue specificità, un suo fascino, delle sue strade - dice Christillin a CMIT TV -, quello che si può utilizzare a livello di marketing, di incassi e ricavi, ancora inutilizzato riguarda proprio il calcio femminile. E’ un mercato in esplosione mentre il mercato maschile è saturo. Lavorare sia alla Uefa che alla Fifa, mi ha dato modo di vedere ciò che si sta facendo all’estero. In Italia dalla prossima stagione dovrebbe partire il professionismo femminile. Guardando all’estero viene da dire: allora si può fare?”.