Intervenuta ai microfoni di Radio Rai 1, Evelina Christillin ha commentato anche quelle che sono state le parole rivolte da Max Allegri all'indirizzo della dirigenza dell'Inter.'La frase detta da Allegri a Marotta e Baccin non è stata carina. Queste frasi non sono tanto nello stile Juve, si vede che gli sono un po' girate le scatole. Anche Landucci la scorsa settimana non è stato carino con Spalletti, sono un po' saltati i nervi. Landucci è stato squalificato dalla Procura Federale anche se vedo che anche loro ogni tanto sbagliano, la Curva della Juve è stata riaperta per un vizio di forma'.