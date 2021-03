A Radio Kiss Kiss, Evelina Christillin ha parlato di Sarri e Agnelli: "Sarri alla Juve non aveva feeling con la squadra, non è una questione di stile. Diventa difficile con questi presupposti. Andrea Agnelli mi ha detto che quella passata è stata la stagione più difficile dei suoi 10 anni di presidenza per tutto ciò che è accaduto". Il riferimento è chiaramente alla fine dell'avventura del tecnico toscano alla Juventus, durata un anno e terminata proprio dopo l'eliminazione agli ottavi di Champions League contro il Lione nonostante la vittoria di uno scudetto assolutamente non scontato.