Evelina Christillin, membro della Fifa, è intervenuta ai microfoni di Radio Bianconera, parlando del presidente della Juve Andrea Agnelli.



SULLA RIELEZIONE DI AGNELLI ALL'ECA - “Ieri gli ho inviato un messaggio per complimentarmi. Sono molto felice, ha fatto un ottimo lavoro e lo sta facendo anche nell’esecutivo della Uefa. Credo che siano i fatti a parlare più delle parole, Agnelli è uno che parla poco e realizza molto. È un manager oltre a un grande imprenditore”. SUI NUOVI REGOLAMENTI - “Sembra che ci sia una pletora di calciatori che facciano il tiro al piccione sul braccio dell’avversario, ormai si vede dappertutto. È una regola che è di fatto un’emanazione della FIFA. Sicuramente questa levata di scudi collettiva potrebbe far riflettere. Noi come FIFA avremo una riunione il 25 settembre per discutere anche di questo genere di problemi. Credo e penso che in quella riunione se ne parlerà”.