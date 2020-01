Il nome di Chong, centrocampista del Manchester United che va in scadenza al termine della stagione, è finito nel taccuino di diversi top club europei, non solo la Juventus. Nei giorni scorsi il procuratore del talento dei Red Devils è stato avvistato nella sede dell'Inter dove ha parlato con Marotta mostrando interesse nella destinazione nerazzurra. Secondo quanto riporta TVI24, il Manchester United ha provato anche ad offrire il giovane allo Sporting nell'affare per portare in Inghilterra Bruno Fernandes.