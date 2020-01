L’Inter al lavoro sul mercato in entrata, nel mirino c’è anche Tahith Chong. Beppe Marotta e Piero Ausilio hanno puntato l'esterno olandese classe 1999, in scadenza con il Manchester United a giugno, ma non sono i soli. Sul giocatore da molto tempo anche la Juventus, come riferisce Tuttosport, anche se ora si è defilata. Chong chiede infatti un contratto di cinque anni ad almeno 2 milioni di euro all'anno e un ricco bonus alla firma.