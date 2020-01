Chong alla Juve? In Inghilterra sembrano non avere dubbi: Tahith sarà un giocatore bianconero. Dalla Continassa, però, filtrano smentite "piuttosto secche". Come racconta Calciomercato.com, la Juventus non ha ancora trovato l'accordo con lo stesso centrocampista.



LA SITUAZIONE - Il talento olandese, nonostante il mancato accordo, non ha comunque dubbi: vuole la Juventus. E' in scadenza con i Red Devils e non ha intenzione di rinnovare: per questo, negli scorsi giorni, ha seguito con interesse i contatti tra le parti. Niente fumata bianca, è questione di tempo e perciò di pazienza. Anche perché il Manchester non ha intenzione di mollare. Assolutamente. Woodward ha pronto un un rilancio da quasi 2 milioni netti a stagione per convincere Chong a rinnovare. Ed evitare così un Pogba bis.