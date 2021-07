Un giocatore dell’Everton è stato arrestato lo scorso venerdì, nella conte della Grande Manchester, con l’accusa di reati sessuali su minori, pedofilia. Si tratta di un 31enne, titolare nella propria nazionale e sposato. L’uomo è stato poi rilasciato su cauzione.L’Everton, con un comunicato ufficiale apparso sul proprio sito, e non facendo il nome del suo tesserato, ha confermato di aver sospeso il calciatore: “L'Everton conferma di aver sospeso un calciatore della prima squadra in attesa di indagine da parte della polizia. Il club continuerà a supportare le autorità con le indagini e non rilascerà ulteriori dichiarazioni sull'argomento”.