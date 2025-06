Chivu è il nuovo allenatore dell'Inter: ha firmato, manca solo l'ufficialità

2 ore fa



L'Inter riparte da Christian Chivu. Dopo l'addio di Inzaghi, arrivato al culmine della finale di Champions persa per 5-0 contro il PSG, il tecnico piacentino ha detto sì alla ricchissima offerta dell'Al-Hilal, con cui tra l'altro disputerà il Mondiale per Club.



I vice-campioni d'Europa, dal canto loro, dopo aver incassato il no del Como per Fabregas, hanno deciso di virare sull'ex difensore nerazzurro, reduce dalla breve parentesi alla guida del Parma, condotto alla salvezza in questo finale di stagione.



Come riferito da Fabrizio Romano, Chivu ha posto il proverbiale nero su bianco che lo legherà alla panchina nerazzurra per le prossime due stagioni. Chivu ha già allenato all'Inter ma soltanto a livello di settore giovanile. Il tecnico rumeno ha inoltre vinto uno Scudetto Primavera nella stagione 2021/22. Ad attenderlo, ora, ecco la sfida più difficile della sua giovane carriera da tecnico.