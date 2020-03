Oggi è arrivata la richiesta del Coni al governo di chiudere tutte le attività sportive fino al 3 aprile, compresa la Serie A. Una presa di posizione importante per quanto riguarda l'emergenza coronavirus, con l'esecutivo che avrà ora la responsabilità di rendere eventualmente in decreto la proposta arrivata dal Comitato Olimpico. Domani alle 14.00, comunque, ci sarà un consiglio federale straordinario, con i vertici della Figc che dovranno discutere ed eventualmente decidere di conseguenza rispetto non solo le scelte del Coni, ma anche a quelle che potrebbero arrivare nel frattempo dal governo.