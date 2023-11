Danieleè intervenuto nella diretta su Twitch della Juventus ( QUI l'integrale) parlando della chiusura su Ikone in Fiorentina-Juventus. Queste le sue parole:"Bello. Importante. Mi sono reso conto subito che per loro era una bella occasione, mi sono accorto dal gesto di Ikone quando gli ho tolto la palla quanto fosse pericolosa, sono contento di aver contribuito. Era importantissimo vincere, importantissimo per mille motivi, ora cerchiamo sabato di non rovinare questo bel momento ma anzi di consolidarlo".