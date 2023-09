Si è chiuso il mercato anche in Arabia Saudita. Alla fine, come riferisce Gazzetta dello Sport, la Saudi Pro League nel complesso dei suoi 18 club ha speso quasi 940 milioni di euro in cartellini (di cui oltre 800 solo per i top 4 club d’Arabia), e circa 1,2 miliardi in ingaggi annuali. Solo la Premier League ha speso di più, ovvero 2,8 miliardi di euro anche se con la grande differenza di aver incassato oltre 1 miliardo di euro. La spesa da parte dei club di Serie A invece è stata di circa 850 milioni, anche se considerando le cessioni ha chiuso in attivo.