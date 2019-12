Ultimo allenamento dell'anno per la Juventus al Training Center della Continassa, prima di un paio di giorni di riposo. Ecco il riassunto della mattinata di lavoro agli ordini di Maurizio Sarri, dal sito ufficiale bianconero:



"Tanta corsa, tattica, un'intensa partitella.



Si è concluso così il 2019 di lavoro dei bianconeri, che si sono allenati alla Continassa durante l'ultima mattina dell'anno.



Il gruppo continua dunque la preparazione, ripresa ieri, in vista della sfida di lunedì prossimo contro il Cagliari in campionato. Una piccola pausa è prevista per domani, 1 gennaio: la Juve tornerà dunque in campo al JTC giovedì, al pomeriggio".