Stefano Chisoli, presidente dello Spezia, ha parlato a Sky Sport nel prepartita di Juventus-Spezia: "Questa partita per noi rappresenta tanto, quando sono usciti i calendari del campionato in estate ho individuato questa tra le partite che avrei voluto giocare al più presto. Sappiamo che sarà difficilissimo, ma contro altre big abbiamo dimostrato di poterci giocare le nostre carte in questo campionato. Gyasi contro CR7? Ronaldo è il più forte del mondo, ma anche il nostro attaccante sta dimostrando di poter fare bene in Serie A. Cercheremo di far bene come sempre. La salvezza? Ci crediamo fin dall'inizio, ma la strada è ancora molto lunga. Per ora lo stiamo facendo bene. Mister Italiano? Sentiamo anche noi delle voci, ma lui si trova bene qui ed è molto concentrato su di noi. Spero rimanga con noi a lungo!"