Federico Chiesa, attaccante della Fiorentina, nel corso di una Q&A su Instagram, ha risposto alle domande di alcuni tifosi. A chi gli chiedeva quale fosse il suo giocatore preferito, l'attaccante della Viola ha risposto: "Ronaldo, Kakà, Shevchenko". Tra l'Inter del Triplete e il Milan di Sheva, invece, Chiesa è sicuro: "Il Milan di Sheva".



Sul futuro di Chiesa che piace a Inter e Juve, così ha parlato il patron della Fiorentina Commisso: "Come dicono gli americani: l’erba del vicino è sempre più verde. Federico sa cosa è la Fiorentina, chi sono io e i nostri tifosi e dove vogliamo arrivare. Andare altrove può essere un rischio per lui. Io voglio una Fiorentina che sia un punto di partenza e non di arrivo. Questo vale per tutti, non solo per Chiesa".