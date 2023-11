La prestazione di Bremer, al di là del gol, convince come conferma la pagella di Tuttosport: "I dirimpettai, soppesati al chilo, non sono per nulla semplici, ma argina Petagna, Lapadula e poi anche Pavoletti con fisico, mestiere e anche un provvidenziale pizzico di cattiveria. Al repertorio difensivo, unisce quello cui ha abituato anche nell’area avversaria: il colpo di testa a incrociare con cui sblocca la partita è chirurgico."