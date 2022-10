Intervistata dal Corriere dello Sport, Evelina Chirstillin ha rilasciato delle dichiarazioni anche sulla situazione che sta vivendo la Juve e in particolar modo Max Allegri.'Da fuori l'impressione è di un allenatore che restando fermo due anni non si sia aggiornato quanto avrebbe voluto e dovuto, ora fa fatica. Ma cambiare adesso cosa comporterebbe? E poi con chi? Andrebbero tutti ancora più in confusione'.