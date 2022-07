Sembra un discorso un po' accantonato, con De Ligt che ha naturalmente preso il sopravvento. A Roma quasi non ne vogliono sentir parlare: per me continua ad esserci molta disonestà intellettuale, molta disinformazione. La Juve non è su Zaniolo? Per me, è una bufala. I contatti ci sono. Le trattative sono seguite da intermediari, magari non da Cherubini e Pinto, ma Nicolò vuole la Juventus.



Lo sappiamo tutti: non ci saranno favori tra la Roma e la Juventus, servirà trovare l'accordo sulla cifra giusta. E i giallorossi venderanno al prezzo che riterranno opportuno. Il mio discorso, ecco, non è pro bianconeri.



Andiamo solo in ordine: Zaniolo ha dichiarato di restare nella Capitale? Sono supposizioni della stampa locale, lui non ha detto niente. E vediamo se ci sarà anche l'intreccio con Dybala.



Guarda il video qui in basso.