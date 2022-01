1







di Marcello Chirico

Chiariamo: i soldi non mancano. Il punto è spenderli bene per avere un bilancio sostenibile. Un investimento su Vlahovic, giocatore forte e in potenziale ascesa, è meno oneroso di un parametro zero che devi strapagare e non ti rende. Molto meglio un giocatore così forte: è sicuro investimento.



Per me la Juve ha fatto bene a prenderlo a giugno. Si sarebbe aperta un'asta, la squadra avrebbe potuto poi prenderlo? Lui ha sempre voluto la Juventus, in questo è stato come Locatelli. E ora possono aprirsi nuovi scenari su Dybala...



