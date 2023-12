Missione compiuta per la Juve, che chiude il suo 2023 ancora più vicina all'Inter. All'Allianz Stadium la Roma ha giocato forse la sua miglior partita stagionale, ma i bianconeri di Massimiliano Allegri l'hanno vinta un'altra volta di corto muso, grazie a Rabiot e a Vlahovic che ha superato nettamente il rivale Lukaku. E Dybala? Il grande ex di serata ha tentato più volte lo "scherzetto", ma non ce l'ha fatta: la vendetta non è riuscita, anzi deve capire che la colpa della sua mancata permanenza a Torino è tutta sua, per aver tirato troppo la corda con la società. Ma poco importa, la Juve ha centrato il suo obiettivo. E ora ci rivediamo nel 2024...



Nel video qui sotto il commento integrale di Marcello Chirico post Juve-Roma.