Non avrà più lama è bastato un sovraccarico muscolare:è fuori per il match dello Stadium con l'Udinese. Più di una settimana per recuperare - la partita sarà disputata solo dopodomani, lunedì - e non ce l'ha fatta.Ma come si può sperare di vincere lo scudetto quando all'allenatore viene a mancare spesso l'attaccante titolare si fa male con questa intensità? Anche Chiesa ha lo stesso problema, è un altro handicap. Per fortuna, almeno con l'Udinese ci sarà.Tra i due, io terrei sempre Federico e farei di tutto per recuperarlo in pieno: è molto forte. Ragionerei piuttosto su cosa fare con DV9: dimostra a singhiozzo di essere un centravanti da 80 milioni, guadagnerà 12 milioni, si fa sempre male, sbaglia gli stop semplici. E' sempre colpa di Allegri?