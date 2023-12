La Juventus vince grazie ad un gol di Gatti contro il Napoli e si rimette in testa al campionato. Una vittoria fondamentale, ancora una volta di cortomuso. Certo, l'Inter vincerà contro l'Udinese, ma adesso sente il fiato sul collo della Juve e i fantasmi del 5 maggio si ripresentano.



Una nota negativa: gli attaccanti non segnano. Non date tutte le colpe ad Allegri, questo Vlahovic é indifendibile.



Di seguito, il video commento di Marcello Chirico, direttore editoriale de ilBianconero.