Non possiamo ignorare l'intervista che sta facendo scalpore , che sta mettendo in subbuglio tutto il mondo arbitrale.Parla dell'utilizzo del, che non è uniforme: su questo sono assolutamente d'accordo. Ecco, proprio sul VAR voglio soffermarmi: da mesi parliamo di una squadra favorita - l'Inter - e lui cosa cita? Duda-Bastoni , certo. Poi una serie di episodi riguardanti la Juventus.Non faccio il tifoso, cerco di essere obiettivo. Scusate: ma qual è stato? Okay, Juve-Bologna: il rigore mancato. Poi?Lui tira fuori però ben altro. Daall'episodio di: smontiamo tutte le accuse de Le Iene.