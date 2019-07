Icardi serve alla Juve? Il punto di Marcello Chirico per IlBianconero.com è chiaro: con l'addio di Mario Mandzukic e Gonzalo Higuain - oltre al probabile prestito di Kean, in attesa di chiudere sul rinnovo di contratto con Mino Raiola - si creerebbe un vuoto in avanti per la squadra di Maurizio Sarri. E Icardi sì, sarebbe un ottimo rinforzo. Andando oltre il passato, le vecchie scaramucce e i grandi scontri tra le parti. Sarebbe un acquisto da fare, ma tenendo soprattutto conto della sua situazione con l'Inter e della chance di strapparlo a un prezzo più che scontato.



Guarda il video del nostro Marcello Chirico e commenta: Icardi sarebbe l'innesto giusto per l'attacco della Juventus?