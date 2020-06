Il Covid-19 lo ha portato in Italia la Juventus. Cercavano il paziente zero un po’ dappertutto, in un primo momento in Lombardia poi in Germania, ma adesso pare lo abbiano individuato: è Maurizio Sarri. Forse hanno trovato pure il paziente1, e non è un abitante di CodognoGira e rigira, alla fine, in tutte le disgrazie e scandali di questo mondo c’è sempre di mezzo quella piovra della Juve.Quando a marzo scattò l’emergenza coronavirus nel nostro Paese, qualche buontempone iniziò a buttarla lì sui social, giocando (siamo sicuri?) sulla polmonite presa da Sarri in Cina, durante l’ultimo tour estivo fatto dalla Juve da quelle parti.Adesso, invece, si fa sul serio, e a riproporre dubbi su quella polmonite è stata Mediaset, su un proprio canale: Rete4. Durante il programma d’inchiesta “Quarto Grado”, : “C’è di mezzo una squadra di Serie A molto importante, molto famosa. Chi si è ammalato di ritorno da una tournée in Cina? Volete il nome? L’allenatore Sarri. E chi si è ammalato con lui di polmonite?Stiamo parlando di due casi di polmonite risalenti alla scorsa estate, per la precisione metà agosto 2019. Praticamente quando in Cina del Covid 19 non c’era traccia. I primi contagi nella regione dello Hubei risalgono a novembre scorso. Quindi, caro Sulas, con le date non ci siamo.: oltre Rugani, Dybala e Matuidi, nessun altro evidenziò contagi o sintomatologie da Covid. Pure su tamponi e test fatti di recente proprio a Sarri non sono emersi indizi riconducibili al coronavirus.In sostanza, allenatore e addetto stampa non sono portatori sani del virus cinese, anche se sette mesi fa, al ritorno dalla Cina, presero entrambi la polmonite. Una fatalità, per qualcuno invece un indizio (o un pretesto) per arrivare a dire qualcos’altro.Quella partita da Rete4 assomiglia molto ad una caccia alle streghe, anzi agli untori, lanciata solo per il gusto di fare un po’ di casino. Tanto si sa come funziona: lancia anche solo dei sospetti sulla Juventus, “senza voler accusare nessuno, per carità”, e l’audience lo alzi in automatico. Dopo di che parte il tam tam sui social,Da ladra ad appestata e, quindi, untrice il passo è breve.