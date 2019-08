di Marcello Chirico

Quasi archiviato il primo weekend di Serie A. Il campionato è ricominciato e con questo anche tutte le polemiche del lunedì, che per una volta non coinvolgono la Juventus, almeno non in prima battuta. I bianconeri, infatti, hanno vinto con merito a Parma - 1-0 grazie al gol di capitan Chiellini -, mettendo da parte i primi tre punti stagionali, in attesa del big match di sabato contro il Napoli. Una sfida importante a cui si arriva tra mercato campo, tra mercato e grandi polemiche, dopo la vittoria macchiata da una simulazione decisiva di Mertens in quel di Firenze. Un episodio che lasciato tutti di sasso, così come la decisione del Var di convalidare un rigore incredibile. Un paio d'ore prima, invece, il mezzo tecnologico era stato precisissimo nell'evidenziare, al millimetro, il fuorigioco di Cristiano Ronaldo... Situazioni diverse, campi diversi. Ma non c'è solo il Var. In casa Juve c'è un altro motivo che fa discutere: Paulo Dybala. Di tutto questo parla Marcello Chirico, direttore editoriale de ilBiancoNero.com, nel suo nuovo video. Non perdetevelo!