di Marcello Chirico

La Juve vince nel finale, sulle spalle di Ronaldo. I bianconeri trovano il successo in extremis sul campo dell'Udinese, pur giocando una brutta partita. Un successo importantissimo in chiave Champions League, un successo che non nasconde i tanti problemi.



Marcello Chirico, direttore editoriale de IlBianconero.com, analizza a caldo la vittoria dei bianconeri contro l'Udinese.