Pur con tutti i suoi difetti, Massimiliano Allegri sta facendo un miracolo calcistico. Perché non è un caso se per la terza volta in stagione la Juventus ha riacciuffato, seppur momentaneamente, la vetta della classifica di Serie A, dopo un'altra partita sofferta che ha messo in mostra un calcio brutto, antico e "rischioso" ma comunque ancora efficace e redditizio in termini di punti. Poi i bianconeri hanno il problema degli attaccanti, perché non ce n'è uno che segni con regolarità. E quindi devono provvedere centrocampisti e difensori, con tutti i limiti del caso. Infine una nota sul Var, che venerdì sera non è intervenuto ma è comunque finito al centro dei discorsi degli esegeti dello strumento tecnologico...



Nel video qui sotto il commento integrale.