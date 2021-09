C'è poco da dire questa sera. E' arrivata la prima vittoria e nella competizione più ambita. L'avversario era modesto: partito bene, pressato,non ha fatto danni: è intervenuto bene quando chiamato in casa. Nessun gol subito, vittoria nel girone e vittoria in trasferta. Soprattutto, morale. Un po' di morale. Finalmente questa squadra, a cominciare da questa serata, può iniziare una nuova stagione. Domenica sarà importante: stasera dà fiducia, ottimismo. Altre volte magari non si era vinto, stavolta sì.Da uno però pretendo molto di più. E suvi dico che...