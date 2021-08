La Juventus ha pareggiato 2 a 2 a Udine contro la squadra di Gotti, in grado di recuperare un doppio svantaggio maturato per lo splendido unodue firmato da Dybala e Cuadrado, in grandissimo spolvero. Due gol su cui pesa come un macigno la responsabilità del portiere bianconero Wojciech Szczesny, autore di una mezza papera con successivo fallo da rigore, e poi in versione dispensaregali per il gol a porta vuota di Deulofeu. Rammarico p​er il gol annullato a Ronaldo nel finale, ma non si p​ossono p​rendere gol del genere!