Si avvicina il campionato ma il mercato non si ferma, soprattutto in uscita anche se al momento non si sono ancora sbloccate le cessioni più importanti. C'è il rischio quindi di rivedere una Juve molto simile a quella dell'anno scorso, con solo l'arrivo di Weah. Questo e molto altro nella rubrica Juvemania di Marcello Chirico, in cui paragona anche la situazione di Vlahovic a quanto successo con Paulo Dybala in passato.