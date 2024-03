Scenario possibile alle 20 circa di sabato 30 marzo 2024: la Juventus non vince a Roma contro la Lazio di Igor Tudor. "Non vince" potrebbe significare anche un pareggio, che non sarebbe un risultato del tutto negativo considerando la difficoltà della trasferta. Ma potrebbe essere considerato davvero un risultato positivo dopo la serie negativa di 7 punti nelle ultime 8 gare?



Scenario ancora peggiore: la Juventus perde all'Olimpico con la Lazio di Tudor. Che succede? Si continua nella navigazione con lo stesso comandante al timore, nonostante la burrasca?







Consideriamo inoltre che la Lazio desidererà iniziare bene col nuovo allenatore e che Igor Tudor, nonostante i suoi trascorsi in bianconero, ha il dente avvelenato nei confronti della Juventus, che gli preferì Allegri quando decise di esonerare Andrea Pirlo, al quale la precedente dirigenza gli volle affiancare il tecnico croato proprio per dargli una mano. Di fatto Pirlo non tenne mai in grande considerazione Tudor, col quale ebbe pure parecchi attriti.