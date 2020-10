11









"Agnelli, almeno lei, si opponga!". La fine diventa il principio, anche nell'ultimo video del nostro direttore editoriale Marcello Chirico. Ancora una volta si parla di Juve-Napoli, di ciò che potrebbe accadere e di quello che - inevitabilmente - s'appresta a diventare la querelle tra i campani e i bianconeri. La previsione di Chirico è netta: "La partita sarà ovviamente rinviata", e il motivo risiede tutto nelle innumerevoli pressioni (non solo mediatiche) che in questi giorni hanno occupato la scena dei talk sportivi. Ma la Juve, no: non se l'aspetta. Ecco perché Agnelli in primis dovrà fronteggiare questa situazione, ecco perché ancora una volta il club dovrà essere difeso. Stavolta a spada tratta.



Guarda l'ultimo video di Marcello Chirico qui in basso