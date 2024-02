Habemus tridente. Dopo quattro partite senza vittorie, e ben due sconfitte, Allegri starebbe pensando a qualche modifica tattica. Provando a passare dal. Sarebbe però un tridente non spinto, ma equilibrato. Conesterno offensivo, un'ala equilibratrice.Cambiaso che in questa stagione ha fatto davvero di tutto: l'esterno basso, quello alto, mezzala.Di mettere due ali pure, come Chiesa e Yildiz, no: non se ne parla proprio. L'ha provato in allenamento, dove si sono visti i soliti errori di rifinitura. Del resto, chi nasce tondo non può morire quadrato. A meno che il falegname non vada pesantemente di lima...C'era pure lo psicologo a bordocampo. Segno che la fase depressiva non è stata superata.