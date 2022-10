Con uno scatto d'orgoglio, la Juventus prova a tirarsi via dal tunnel della crisi. Basta un gol di Dusan Vlahovic per vincere il Derby della Mole contro il Torino. Tanti errori, una partita non giocata al meglio, ma il gruppo si é ricompattato e si vede: le parole di Agnelli e il mini ritiro sono serviti.



Di seguito il video commento a caldo di Marcello Chirico, direttore editoriale de ilBianconero.com: