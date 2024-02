Quando Antonio Conte dichiara al Telegraph che festeggiare un quarto posto è strano , non si riferisce solo al. Ma è un messaggio subliminale alla Continassa, dove l'allenatore ha già ripetuto più volte che l'obiettivo è il quarto posto. Una sorta di resa, termine che non esiste nel vocabolario 'contiano'.L'altra polemica è scattata quando Antonio ha capito che, in caso di sostituzione di Allegri, non richiamerebbero lui ma andrebbero su Thiago Motta . Delusione cocente per lui. E sarebbe altrettanto se dovesse restare Allegri, dopo che con Empoli, Inter e Udinese, un punto in tre partite, non ha fatto autocritica ma ha insistito sulla poca esperienza del gruppo che lui avrebbe dovuto far giocare meglio. Anche per non deprimerli: vedi Chiesa. Se venisse confermato Allegri, potrebbe pensare a quel punto di andarsene...