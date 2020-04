L’italiano è una lingua semplice, soprattutto per chi la parla e la scrive correntemente.Ecco, qualcuno lo ha fatto col comunicato della Juventus annunciante il taglio sugli stipendi di giocatori e staff tecnico. E ci si è messo pure d’impegno, manco fosse stato scritto in endecasillabi, come la Divina Commedia, ed ogni verso necessitasse di una spiegazione a margine.Il risultato finale è stato un disastro., se non addirittura una truffa. Il comunicato ufficiale, se uno lo legge scevro da malafede, è molto chiaro., producendo in questo modo un risparmio complessivo alla voce ingaggi intorno ai 90 milioni. Una bella sforbiciata, in grado di dare ossigeno ad un bilancio già in perdita, e che lo sarà ancora di più causa effetti del coronavirus.Già sulla cifra complessiva, qualche Archimede Pitagorico ha avuto da dire, stabilendo – non si capisce in base a quale calcolo – che il taglio sarebbe di molto inferiore, poiché di fatto ridotto ad una sola mensilità (marzo)Un posticipo di pagamento. Uguale, mossa astuta ma per nulla da applausi.In barba all’accordo collettivo tanto pubblicizzato.Di sicuro non quelle ufficiali, che infatti riportano altro. A sentire però costoro, comunicherebbero il falso.Gli “accordi individuali” non sono trattative separate, ma serviranno proprio a mettere nero su bianco quanto stabilito attravverso l’accordo collettivo. È prassi ordinaria chiamare il singolo dipendente a ratificare, con una firma, ogni modifica contrattuale, e alla Juve si attengono “alle normative vigenti” come riporta proprio il comunicato. Ovvio che , nel caso si riprendesse a giocare, a giocatori e allenatore dovranno essere restituiti dei soldi, com’è giusto che sia, e il risparmio sarebbe minore.Da qui a quantificare fin d’ora a quanto ammonterebbe la cifra globale ce ne passa, però qualcuno è riuscito a calcolarla ugualmente consultando forse qualche amica chiromante., in quanto violerebbe i principi contabili internazionali. Eppure c’è stato chi, sempre in quel comunicato, è riuscito a leggerci anche questo. Ed è pure convinto di averci azzeccato. Poco gli importa di aver scritto il falso, l’importante è aver veicolato sui canali d’informazione una fake news in grado di condizionare il “sentimento popolare”. Il lockdown ha chiuso tutto,meno le fabbriche del letame.