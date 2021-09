Il Napoli merita, ma la Juve regala altri due gol e perde. Meno 8 in classifica, un solo punto dopo tre giornate. Ma questa squadra è da quarto posto o non ci arriverà? Quella con il Napoli è una sconfitta che brucia, perché arriva per colpa degli errori dei calciatori bianconeri, senza i quali almeno un punto sarebbe arrivato. Così la strada si fa più che in salita.Marcello, direttore editoriale de ilBiancoNero.com, ha analizzato nel video a caldo la gara tra Napoli e Juventus. Eccolo: