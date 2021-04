di Marcello Chirico

Quando organizzi un golpe, perché questo era la Superlega, devi essere sicuro di avere i congiurati dalla tua parte. Dalla parte di Perez e di Andrea Agnelli. E questo non è stato.



Non so se Ceferin abbia pagato le squadre inglesi - sono indiscrezioni, vanno prese con il beneficio del dubbio -, ma la Superlega era un gigante di argilla. Era nella testa dei due presidenti, e probabilmente solo nella loro. Il calcio di Ceferin e Gravina resta un calcio dei burocrati, pertanto mi sembra destinato a fallire.



Intanto, hanno vinto loro. Il danno di immagine nei confronti della Juventus e di Agnelli è enorme, enormi saranno pure le ripercussioni. Ceferin certamente si vendicherà e lo farà finché ci sarà dibattito. Ecco perché ora si apre la questione: John Elkann gli perdonerà anche questa dopo l'autodistruzione a cui stiamo assistendo?