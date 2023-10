A furia di parlarne non stop e spostare prevalentemente su questo episodio, ovvero il pugno, che poi non era un pugno ma un colpo a mano aperta, disue non sul resto di quanto accaduto in Juve-Verona, avete visto cos'è successo?Quello che era l'obiettivo fin dall'inizio di chi questa inutile polemica l'ha voluta costruire: anche il procuratore federale, nel solco della tradizione del suo predecessore. Ha chiesto l'utilizzo della prova televisiva per Gatti in modo da poterlo squalificare.Richiesta ovviamente respinta perché l'arbitro aveva visto tutto e deciso già sul campo, ritenendolo un fallo sanzionabile solo con una punizione e non col rosso richiesto a gran voce da tutti. Non era un episodio violento, e nemmeno un cazzotto proditorio, ma un contrasto, uno scontro fisico come ce ne sono tanti nel gioco del calcio.Ma la domanda è: in, le regole, le conoscono? O quando c'è di mezzo lanon capiscono più nulla e non vedono l'ora di poterla vessare?