di Marcello Chirico

La Juventus è stata sconfitta per 3-1 dalla Lazio in Supercoppa Italiana, sotto i colpi di Luis Alberto, Senad Lulic e Danilo Cataldi, dopo che Paulo Dybala aveva pareggiato la sfida in seguito al gol iniziale dello spagnolo. I bianconeri hanno deluso le attese e in Arabia Saudita si è vista una tra le peggiori versioni della squadra di Maurizio Sarri. Lo stesso tecnico non è assolutamente esente da colpe, al pari di un Fabio Paratici che non sembra avergli dato la squadra ideale per affrontare la stagione, secondo i suoi dettami di gioco. E il primo trofeo stagionale è sfumato.



Ne parla a caldissimo il nostro direttore editoriale, Marcello Chirico, nel suo commento su Juventus-Lazio: